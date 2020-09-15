Trump: İran'ın herhangi bir saldırısına bin kat büyüğüyle yanıt veririz

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani’nin intikamını almak amacıyla ABD büyükelçisine suikast düzenleneceği iddiaları üzerine konuştu.

Sputnik'in haberine göre, Trump, “İran'ın ABD'ye herhangi bir biçimde yapacağı herhangi bir saldırıya karşılık, bin kat daha büyük bir saldırıyla karşılık verilecek” dedi.

Amerikan siyasi haber sitesi Politico, İran’ın Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'ı hedef alabileceğini öne sürmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı, ‘karşı propaganda’ dediği iddiaya sert tepki göstermiş ve “Amerika, haydut devlete dönüştü” demişti.