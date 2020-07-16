Trump: İngiltere’nin Huawei yasağı benim eserim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’nde Çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Huawei şirketini 2027 yılının sonundan itibaren ülkenin 5G ağından yasaklama kararından kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Johnson Salı günü Huawei donanımının 2027 sonu itibarıyla bütünüyle İngiltere’nin 5G ağından çıkarılması talimatını vermişti.

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuyu elen alan Trump, ‘‘Pek çok ülkeyi Huawei kullanmamaya ikna ettik, ekseriyetle bunu bizzat yaptım, çünkü bunun tehlikeli bir güvenlik riski olduğunu düşünüyoruz, bu çok büyük bir güvenlik riski’’ diye konuştu.

Trump ‘‘Pek çok ülkeyle bunu kullanmamaları için konuştum: Eğer bizimle iş yapmak istiyorlarsa, bunu kullanamazlar. Bugün, İngiltere’nin bunu kullanmayacağını açıkladığını sanıyorum’’ ifadesini kullanırken, İngiltere Huawei yasağından sadece Trump’ın sorumlu olduğu iddiasını reddetti.

Konu hakkındaki yorumları sorulan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Sky News’a ‘‘Eh, hepimiz Donald Trump’ı tanıyoruz, değil mi?’’ yorumunda bulundu.

Çin ise Trump’ın açıklamasına daha sert yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Trump’ın açıklamasının bir kez daha Huawei’ye yönelik ilgili yasakların, ulusal güvenlikle bütünüyle alakasız olduğunu ve bunun daha ziyade son derece politize edilmiş bir manipülasyon olarak görülmesi gerektiğini belirtti. ‘‘Bu belki de bir kez daha herkesin, her yerde tehditler savuranın Çin değil ABD olduğunu açık bir şekilde görmesini sağlamıştır’’ diye konuşan Hua, bu yanlış kararın Çin şirketlerinin çıkarlarına ciddi bir zarar verdiğini ve İngiltere ile Çin arasındaki işbirliğine yönelik karşılıklı güvenin temellerine ağır bir darbe indirdiğini söyledi.