Trump ile Macron Doğu Akdeniz'deki gerginliği görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği, görüşmede Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Trump ve Macron, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki farklılıkları çözmenin tek yolu olarak diyaloğa bağlı kalmaları gerektiği konusunda anlaştı" denildi.

Macron'un Trump'ı İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmadan dolayı kutladığı belirtilen açıklamada Trump'ın ayrıca Lübnan'da "reform, şeffaflık ve hesap verilebilirlik" ihtiyacı olduğunu vurguladığı belirtildi.