Trump ile Biden arasındaki ikinci açık oturum iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında 3 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesi yapılacak televizyon açık oturumunun ikinci turu iptal edildi.

Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD), Trump’a geçen hafta Covid-19 teşhisi konulmasının ardından 15 Ekim için öngörülen açık oturum ikinci turunu önlem amaçlı olarak kapalı stüdyo yerine çevrimiçi gerçekleştirmeyi planlıyordu.

Trump, Biden ile sanal bir oturuma katılmayı reddetmişti. Sanal oturum teklifinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Covid-19 pozitif Trump, "Sanal bir tartışma yapmayacağım" demişti.