Trump ikinci azil davasında da aklandı

ABD Senatosu'nda azil istemiyle bu yıl ikinci kez yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçiler'in oylarıyla davada aklandı.

Trump'ın azline ilişkin senatoda yapılan oylamada, 57 kişi Trump'ın suçlu olduğuna yönelik oy kullanırken, 43 kişi karşı oy kullandı. Trump'ın suçlu bulunması için senatoda üçte iki oranında çoğunluk sağlanması gerekiyordu.

Oylamada, 50 Cumhuriyetçi senatörden 7'si Trump'ın suçlu olduğuna dönük oy kullandı.

Trump 6 Ocak'taki Kongre baskını öncesinde destekçilerini Kongre'ye karşı isyana teşvik etmekle suçlanıyordu.