Trump heykelleri deviren Yerlileri hedef aldı: Bu hayvanları içeri tıkın

Portland'daki protestocular, Christopher Columbus’un 12 Ekim 1492’de Amerika’ya gelişinin yıldönümü olan Columbus Günü arifesinde Pazar gecesi düzenlenen "Yerli Halkların Öfke Günü" etkinliğinde iki ABD başkanının heykellerini devirdiler.

ABD'nin batı kıyısındaki Oregon şehrinde, polisin 25 Mayıs'ta Minneapolis'te silahsız bir siyahiyi öldürmesinden bu yana eylemler sürüyor.

Protestocuların hedefleri arasında, Abraham Lincoln heykeli yer alıyordu. Heykelin üzerine "Çalıntı toprak" ve "Dakota 38” yazıldı. Yazılarda 1862'de Lincoln'ün emriyle infaz edilen Dakota yerlilerinin sayısına atıfta bulunuluyor.

Protestocular ayrıca ata binen Theodore Roosevelt'in heykelini turuncu boya ile kapladı ve kaide üzerine sprey boyayla "Çalıntı toprak" yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi sabahı yıkılmış heykellerin görüntülerini paylaşarak, Portland yetkililerini "bu hayvanları içeri tıkmaya" çağırdı ve şehirden sorumlu "aptallar"dan "Radikal Sol"un faydalandığını iddia etti.