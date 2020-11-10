Trump: Herkes şok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın kazandığı açıklanan Nevada, Wisconsin, Pennsylvania ve oy sayım işleminin devam ettiği Georgia eyaletlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar buluyor ve bunlar yayımlandığında herkes şok olacak" derken, Wisconsin'de iyi gelişmeler olduğunu ve yakında açıklayacaklarını dile getirdi.

"Pennsylvania'da bizim oy sayım işlemlerini izlememiz engellendi" diyen Trump, "Bu, bu ülkede akla hayale sığmaz ve yasa dışı bir şey. Georgia'da, seçim gecesinde olduğu gibi büyük bir zafer kazanacağız" ifadesini kullandı.