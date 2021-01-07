Trump hemen görevden alınabilir mi: 'Akli dengesi yerinde değil'

ABD’nin Exxon Mobil, Pfizer, Toyota gibi büyük tekellerin yer aldığı ve 14.000 farklı firmayı temsil eden Ulusal İmalatçılar Birliği, Türkiye saati ile dün akşam yaşanan olaylar nedeniyle Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak günkü devir teslim törenini beklemeden görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Trump’ın destekçilerinin ABD Kongre binasını işgal etmesinin ardından kurumun başkanı Jay Timmons tarafından yapılan açıklamada Trump’ın iktidarını korumak için şiddeti teşvik ettiğine dikkat çekildi. Trump’a destek veren Kongre üyelerinin de anayasaya bağlılık yeminlerini ihlal etmiş oldukları ve "anarşiyi demokrasiye tercih ettikleri" kaydedildi. Açıklamada ‘‘Kongre binasından tahliye edilen Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kabine ile birlikte çalışarak Anayasa’nın 25’inci Ek Maddesini yürürlüğe koymayı ciddi şekilde düşünmeli’’ denildi.

Anayasa’nın 25’inci Ek Maddesi, başkanın görevini yerine getiremeyeceği durumlarda görevi kısa süreliğine başkan yardımcısının devralmasını öngörüyor. Trump’ın 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’dan görevi devralana kadar iktidarda 14 günü daha var.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Yargı Komitesi'ndeki Demokratlar da Kongre'nin yeniden toplanmasının ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Anayasa'nın 25. maddesini yürürlüğe sokarak Trump'ı görevden alması çağrısı yaptı. Pence'e yapılan çağrıda "Bugün Başkan'ın şiddet ve kaos vurgularının meyve verdiğini gördük. ABD Anayasası'nın 25. maddesinin 4. bölümü, Başkan Yardımcısı ve görevdeki bakanların bir başkanın 'görevini yerine getiremeyecek durumda olduğuna' karar verme yetkisini içeriyor. Bu öğleden sonra yaptığı açıklamada ise Başkan Trump akli dengesinin yerinde olmadığını ve 2020 seçim sonuçlarını kabul edemeyecek durumda olduğunu gösterdi" ifadeleri yer aldı.