Trump hakkındaki azil tasarısı onaylandı: Ayaklanmayı teşvik...

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump’ın “ayaklanmayı teşvik” gerekçesiyle azledilmesi yönünde oy kullandı.

Trump, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesi yönünde ikinci kez karar alınan ilk başkan oldu.

VOA'da yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada üyelerin çoğunluğu Trump’ın azledilmesini öngören tasarıya 197’ye karşı 232 oyla destek verdi.

10 Cumhuriyetçi vekil azil tasarısını destekledi.

Bundan sonraki süreçte azil tasarısı Senato’ya iletilecek. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bunun zamanlamasına karar verecek. Mevcut takvime göre Senato'nun 19 Ocak'a yani Biden'ın yemin töreninin düzenleneceği 20 Ocak'tan bir gün öncesine kadar toplanmayacağı öngörülüyor.