Trump: Fas ile İsrail tam diplomatik ilişki kurmak için anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki hakimiyetini tanıdıklarını duyurdu.
Trump, "Fas, ABD'yi 1777'de tanıdı. Bizim de onların Batu Sahra üzerindeki egemenliğini tanımamız uygun olur" dedi.
Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020
Başka bir paylaşım daha yapan Trump, "Bugün başka bir tarihi dönüm noktası oldu! İki büyük dostumuz İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişkiler kurulması yönünde anlaşma sağladı. Bu Ortadoğu'da barış için büyül bir dönüm noktası!" dedi.
Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020