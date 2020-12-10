Trump: Fas ile İsrail tam diplomatik ilişki kurmak için anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki hakimiyetini tanıdıklarını ve Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki hakimiyetini tanıdıklarını duyurdu.

Trump, "Fas, ABD'yi 1777'de tanıdı. Bizim de onların Batu Sahra üzerindeki egemenliğini tanımamız uygun olur" dedi.

Başka bir paylaşım daha yapan Trump, "Bugün başka bir tarihi dönüm noktası oldu! İki büyük dostumuz İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişkiler kurulması yönünde anlaşma sağladı. Bu Ortadoğu'da barış için büyül bir dönüm noktası!" dedi.

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