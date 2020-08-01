Trump: Eğer federaller işi çözemezse teröristlerin arı kovanını dağıtmak için Ulusal Muhafızlar'ı yollarım

ABD Başkanı Donald Trump, Portland'daki eylemlere dair “teröristlerin kovanı” ifadesini kullanarak, şehre ulusal muhafızları yollamayı düşündüğünü dile getirdi.

Oregon Valisi Kate Brown'sa, federal birliklerin batı sahil kentindeki haftalarca süren eylemlerden sonra Portland'dan ayrılmaya hazırlandığını söyledi.

Vali Brown ve Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler, kentteki federal polis varlığının,George Floyd'un ölümünden sonra ülke çapındaki protestolar esnasında gerginliği arttırdığını söyledi.

ABD hükümeti başlangıçta şehir merkezindeki federal adliye binasını korumak için Portland'a 114 federal polis memuru gönderdi. Pazartesi günü, medya, Trump yönetiminin Portland'a 100 federal polis daha konuşlandırdığını ve ABD başkanının şehre 50 tane daha gönderebileceğini bildirdi.

Trump'ın açıklaması, Oregon Valisi Kate Brown'un Portland'da konuşlanmış federal polisin çekileceğini söylemesini takiben geldi. Trump, çekilmenin ardından eylemler devam ederse federal ajanların yerini Ulusal Muhafız birliklerinin alacaklarını söyledi.

Protestocuları "profesyonel anarşistler" ve "ülkemizden nefret eden insanlar" olarak nitelendiren Trump, eylemciler çekilmediği takdirde "Ulusal Muhafızlara göndereceğiz ve onunla ilgileneceğiz” dedi.

Perşembe sabahı şehir parklarında kurulan iki büyük eylemci kampı federal polislerin saldırısına uğramıştı.