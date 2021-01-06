Trump destekçileri Kongre binasını bastı, oturuma ara verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Kongre'nin ortak oturumu, resmi olarak Demokrat Joe Biden'i yeni başkan yapacak seçim oylarını saymak için toplanırken, ABD'nin üst meclisinin binasının çevresindeki koruyucu barikatı aştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence Çarşamba günü Washington DC'de Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumunu açarken, dışarıdaki protestocular Capitol Hill'de polise saldırdı.

Birkaç dakika içinde polis geri çekildi ve protestocular binayı tamamen sardı.

Trump, Pence'ten oturumu engellemesini istedi, ancak Pence, Kongre'nin ortak oturumunu açmadan önceki dakikalarda, tek taraflı olarak oyları iptal etme yetkisine sahip olduğuna inanmadığını söyledi.

Binayı saran Trump destekçileri kısa süre sonra kapıları aşarak binanın içine girdi.

This is happening pic.twitter.com/MNDC2Nh1Cg — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Trump destekçilerinin içeriye girmesinin ardından Kongre oturuma ara verdi.

Binayı basan Trump destekçileri meclis salonuna da girdi.

Nancy Pelosi, Ulusal Muhafız birliklerinden, Kongre polisinin talebi üzerine, Kongre Binası'nda güvenliğini sağlamalarını istedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Senatör Chuck Grassley'nin güvenli bir yere götürüldüğü belirtildi.

Polis protestocuların Kongre Binası'ndan çıkmasını talep ederken Sputnik International, ABD Kongre Binası içinde en az bir kişinin vurulduğunu iddia etti.

Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamasında şöyle dedi:

ABD Başkenti'ndeki herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır! Unutmayın, Biz Kanun ve Düzen Partisiyiz - Kanuna ve üniformalı büyük polislerimize saygı gösterin. Teşekkür ederim!