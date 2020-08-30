Trump destekçileri ile ırkçılık karşıtları arasında arbede sonrası 1 kişi silahla vuruldu

ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde dün akşam ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında Trump destekçileri 600 araçlık bir konvoyla bölgeden geçti.

Konvoydaki araçlardan ırkçılık karşıtlarına paintball silahı ile ateş edildiği göstericilerin de çeşitli nesneler atarak karşılık verdiği görüldü.

Yaşanan arbedenin ardından bölgede bir kişinin silahla vurularak yaşamını yitirdiği bildirildi.

AP’nin haberine göre cinayetin iki grup arasındaki yaşanan arbede ile bağlantısı henüz kesin değil.

Portland polisi Trump destekçilerine ait 600 araçlık konvoyun yerel saatle 20.30’da bölgeden ayrıldığını, silah seslerininse 20.46’da duyulduğunu açıkladı. Polisin olay yerine “derhal” geldiği belirtilen açıklamada bir erkeğin cesedini bulduğu kaydedildi.

AP’nin freelance fotomuhabirinin aktardığı bilgiye dayandırdığı haberinde, ölen kişinin başında ırkçı Patriot Prayer adlı gruba ait bir şapka olduğu kaydedildi.

Polis göğsünden vurulan kişinin henüz kimliğinin tespit edilmediğini açıkladı.

George Floyd'un 25 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Portland'da 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler halen devam ediyor. ABD’de son olarak geçen hafta Jacob Blake’in polis tarafından çocuklarının gözü önünde arkadan 7 el ateş edilerek vurularak ağır yaralanması “Siyahların hayatı değerlidir” gösterilerini yeniden alevlendirmişti.