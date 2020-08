Trump: Derin devlet, ilaç şirketlerinin aşı deneyi yapmasına izin vermiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde derin devletin ilaç şirketlerinin aşı veya tedavi deneyi yapmasını zorlaştırdığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Derin devlet, ya da her kimse, FDA'nın (Gıda ve İlaç Yönetimi) üstünde birileri, ilaç şirketlerinin aşı veya tedavi deneyi için insanlara erişmesini zorlaştırıyor. Açıkça görülüyor ki, yanıtı 3 Kasım'a dek ertelemeyi umuyorlar. Hızlanmaya ve hayat kurtarmaya odaklanmalıyız!" dedi.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA