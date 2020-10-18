Trump: Demokratlar aşıyı geciktirecekler

Cumartesi günü Michigan, Muskegon'daki mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerine "Demokratlar, valinizin şu anda yaptığı gibi acımasız bir bilimsel olmayan sokağa çıkma yasağı ile iyileşmemizi sonlandıracaklar" dedi.

Trump'a göre, Demokratlar ABD'de koronavirüs aşısını geciktirecekler.

Trump, "Biden gibi bir adam ve Demokratlar, Michigan'ı kilitli, kapalı ve işleri kapalı tutmak istiyor, bu devlete çok zarar veriyor" dedi ve daha sonra "Biden ülkeyi kapatacak, aşıyı erteleyecek ve pandemiyi uzatacak" diye ekledi.

Trump ayrıca Cumartesi günü Michigan'daki destekçilerine, Demokrat rakibi Joe Biden’in planlarının Michigan’a daha fazla göçmen getirmeyi, onlara ücretsiz sağlık hizmeti ve ABD halkı pahasına başka faydalar sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Trump, "Biden’ın planı Michigan’ı ezecek, planım bu eyaleti her yönden daha güçlü hale getirecek" dedi.