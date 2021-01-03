Trump: 'Çin virüsü' vakaları ve ölümleri ABD'de çok abartılıyor

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs hakkında çıkan verileri "yalan haber" ilan etti.

Kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda Trump koronavirüs yerine ırkçı ve sinofobik "Çin virüsü" sözünü kullanmayı tercih ederek şöyle dedi:

Çin Virüsü vakalarının ve ölümlerinin sayısı, CDC’nin saçma belirleme yöntemi nedeniyle, birçoğu, kasıtlı olarak, çok yanlış ve düşük sayılar veren diğer ülkelere kıyasla Amerika Birleşik Devletleri’nde çok abartılıyor. "Şüpheye düştüğünüzde ona Covid deyin." Yalan Haber!