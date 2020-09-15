Trump: Bilimin gerçekten bildiğini sanmıyorum

ABD Başkanı Donald Trump Kaliforniya ziyaretinde bu eyalette süren orman yangınları hakkında yerel yetkililer ile görüşerek bilgi aldı.

Euronews'in haberine göre, yerel yetkililerin orman yangınlarının büyüme sebebi olarak, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarını göstermesinin ardından Trump, "Havalar daha da soğuyacaktır, göreceksiniz" yorumunda bulundu.

Trump, Kaliforniya Doğal Kaynaklar Ajansı Sekreteri Wade Crowfoot'un, "Ancak bilim adamları havaların daha da ısınacağını söylüyor" demesi üzerine ise "Ben bilimin bunu gerçekten bildiğini sanmıyorum" yanıtını verdi.

Kaliforniya Valisi Newsom, eyaletteki ormanların yüzde 56'sının mülkiyetinin federal yönetime ait olduğunu ve bu nedenle de orman yönetimini geliştirmenin federal yetkililerin görevi olduğunu anımsattı.

Trump ise "Yangınlar büyük bir sorun ama bu sorun çözülecektir. Kaliforniya halkına büyük destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.