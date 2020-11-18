Trump Biden'a karşı Ortadoğu hamlelerini hızlandırdı

ABD'de Donald Trump yönetimi, geçiş döneminde iş birliği yapmayı reddettiği Joe Biden'a Ocak ayında görevi devretmeden önce Ortadoğu hamlelerini hızlandırdı.

Trump yönetimi, son olarak, Afganistan ve Irak'ta asker sayısını Ocak ayına kadar 2 bin 500'e düşürme kararı aldı. Trump'ın bu hamleleri, geçiş döneminde Biden'ın dış politika seçeneklerini sınırlandırma çabaları olarak yorumlanıyor.

Trump yönetiminden bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın yeni ABD Savunma Bakanı Christopher Miller'a kalan haftalarda siber ve düzensiz savaşa dikkat etme ve özellikle Çin'e yoğunlaşma talimatı verdiğini belirtti.

ABD basınında, Trump yönetiminin, ayrıca Yemen'de Husileri terörist ilan etme hazırlığının ülkede "barışı sağlama" yolunda engeller oluşturma, Ortadoğu'daki yeni silah anlaşmalarınınsa bölgedeki güç dengelerini değiştirme amacı taşıdığı şeklinde değerlendirmeler yer alıyor.

Trump yönetimi, bu ay Birleşik Arap Emirlikleri'yle 23 milyar dolarlık silah anlaşması imzalamıştı.

Filistin yönetimi: Yüzyılın Anlaşması Planı Trump'la birlikte gidecek

Öte yandan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, barış planı "Yüzyılın Anlaşması"nın, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Beyaz Saray'dan gideceğini söyledi.

Filistin Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, "Trump'ın sunduğu ve Filistinlilerin asgari haklarını bile karşılamayan Yüzyılın Anlaşması Planı, kendisiyle birlikte Beyaz Saray'ı terk edecek" dedi.

Iştiyye, İsrail'in uluslararası gözetim altında bir barış konferansı düzenlenmesini ya da müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasını kabul etmesi veya daha önce imzalanan anlaşmalara bağlılık göstermesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail'le çatışmayı sonlandıracak olanın 'normalleşme anlaşmaları' değil Filistinlilerle barış olduğunu vurgulayan Iştiyye, bazı Arap ülkelerinin Tel Aviv yönetimiyle imzaladığı normalleşme anlaşmalarının Arap Barış Girişimi'nin ihlali olduğunu aktardı.

Biden, gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı

Bu arada, ABD medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ve federal birimlere erişimi olmayan Biden ve ABD Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris, resmi olmayan bir ulusal güvenlik brifingi aldı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'ın geçiş için işbirliği yapmayı reddettiği Biden ve Harris, Obama yönetimi ve Trump'ın eski çalışanlarıyla ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere sanal ortamda bir araya geldi.

Netanyahu, Biden ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nunsa Biden'la telefonda görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede ikilinin İsrail ile ABD arasındaki "güçlü iş birliğini daha da artırma ve yakın zamanda bir araya gelerek birçok konuyu görüşme" konusunda anlaştığı kaydedildi.

Trump seçim güvenliği yetkilisini görevden aldı

Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (Cisa) başkanı Krebs'i "seçim güvenliği konusunda son derece asılsız şeyler söylediği için" kovduğunu duyurdu