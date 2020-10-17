Trump: Biden kazanırsa ülkeyi terk edebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Georgia Eyaleti'nde düzenlenen "Amerikayı Tekrardan Yücelt" (Make America Great Again, MAGA) mitinginde kalabalık huzurunda, “Kaybedersem hayal edebiliyor musunuz? Kendimi pek iyi hissetmeyeceğim. Belki ülkeyi terk etmem gerekecek, bilmiyorum" dedi.

Trump, Joe Biden'a seçimi kaybetmekten utanacağını söyledi.

"Biliyor musunuz? Başkanlık siyaset tarihinin en kötü adayı ile yarışmak üzerimde baskı oluşturuyor. Kaybedersem hayatım boyunca ne yapacağımı hayal edebiliyor musunuz? Siyaset tarihindeki en kötü adaya kaybettim diyeceğim” diyen Trump'a seyirciler kahkahalarla eşlik etti.

Trump aynı zamanda kampanyası için "Daha fazla para toplayabilirim" dedi ve ekledi: "Dünyanın en büyük bağış toplayıcısı olurdum, ancak bunu yapmak istemiyorum"

Açıklanan verilere göre, Joe Biden 383 milyon dolar "bağış" toplarken, Trump ise 247 milyon dolar "bağış" topladı.