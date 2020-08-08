Trump: Biden İncil’e ve Tanrı’ya zarar verecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ohoi eyaletinin başkenti Cleveland’da bulunan Burke Lakefront’ta yaptığı konuşmada, 2020 Kasım seçimlerindeki muhtemel rakibi Biden’ı eleştirdi.

Trump Biden’ın Kasım ayında Beyaz Saray’a seçilmesi halinde sadece Amerikan ekonomisine değil, İncil’e ve Tanrı’ya da zarar vereceğini söyledi.

Trump, ‘‘Çünkü radikal sol gündemi takip ediyor. Silahlarınızı elinizden alacak, İkinci Anayasa Değişikliğinizi yok edecek. Din yok, hiçbir şey yok. İncil’e zarar verecek. Tanrı’ya zarar verecek. Tanrı’ya karşı. Silahlara karşı. Enerjiye, her türlü enerjiye karşı’’ diye konuşan Trump, Biden’ın Ohio’da da iyi bir sonuç almayacağını sandığını söyledi.

Trump 2020 seçimleri yaklaşırken, seçim stratejisini özellikle Cumhuriyetçi kadın seçmenlerin desteğini yitirdiği ‘‘kararsız eyaletlere’’ yoğunlaştırmış durumda. ABD’de yayımlanan anket sonuçları, Biden ile Trump arasındaki farkın Demokrat Parti’nin adayı lehine iki basamaklı sayılara kadar çıktığını gösterirken, Trump Ohio’nun da aralarında bulunduğu kararsız eyaletlerdeki oy tabanını, dini ve muhafazakâr bir söylem kullanarak konsolide etmeye çalışıyor. Konuşmalarında sık sık Biden’ın Bernie Sanders’ın radikal sol programını uygulayacağı iddiasını dile getirerek radikal solcuların kuklası olmakla eleştiriyor.

Demokrat Partili Barack Obama’nın iki kez üst üste kazandığı Ohio eyaletinde Trump sekiz puanlık bir farkla yarışı önde tamamlamıştı. Son altmış yıl içinde Beyaz Saray’a seçilen bütün Demokrat Partili başkanların, Ohio’yu kazandığı belirtiliyor.