Trump Beyrut'taki patlamayı değerlendirdi: Bazıları saldırı olduğunu düşünüyor, bazıları düşünmüyor

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, dün Beyrut'taki patlama hakkında yaptığı "bu korkunç bir saldırı" yorumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, patlamanın "korkunç" olduğunu söyleyen Trump, "(Lübnanlılar) Bunun daha ne olduğunu bilmiyorlar, kimse bilmiyor. Şu anda incelemler sürüyor. Olayda bazı bomba parçaları şeyler etrafa saçılmış, bu belki bir kazaydı belki de bir saldırıydı. Şu anda kimsenin bir şey söyleyebileceğini sanmam. Konuya bakıyoruz. Bazıları bunun saldırı olduğunu düşünüyor, bazıları düşünmüyor" dedi.

Trump, patlama nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de ağır yaralandığını belirterek, "Lübnan'ın yanında duruyoruz. Biliyorsunuz bu ülke ile çok iyi ilişkimiz var. Ancak, Lübnan, birçok kargaşanın, birçok sorunun etkisi altında" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dün Beyaz Saray'daki basın toplantısında ilk olarak Lübnan'daki patlamaya değinerek, "ABD olarak Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Beyrut'taki patlamada birçok insanın yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor" ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Biz yardım için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor" demişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yaptığı açıklamada, patlamaya ilişkin, "Birçok kişi bunun bir kaza olduğuna inanıyor" ifadesini kullanmıştı.