Trump, Beyaz Saray'a geri döndü

Resmi olmayan sonuçlara göre Biden'ın 46. ABD Başkanı seçilmesini takiben Donald Trump Beyaz Saray'a geri döndü.

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'daki golf kulübünü ziyaret ettikten sonra Beyaz Saray'a döndü. Bu bilgi, Cumartesi günü Beyaz Saray basın bürosu tarafından duyuruldu.

Bu gezi, Trump'ın ülkedeki 3 Kasım cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana yaptığı ilk seyahatti.

Oy sayımı devam ediyor ancak resmi olmayan sonuçlara göre ABD Demokratların adayı Joe Biden seçimleri kazanmış durumda.

Biden, seçim zaferini çoktan ilan ederken, Trump mahkemede oylamanın sonuçlarına ilişkin tutumunu savunacağını söyledi.

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