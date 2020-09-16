Trump başkanlığının ilk dönemlerinde Esad'a suikast düzenlemek istediğini kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk dönemlerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a suikast düzenlenmesini istediğini ancak dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis'in buna karşı çıktığını söyledi.

Dün Fox News'a konuşan Trump, Esad'ın öldürülmesini istediğini ilk kez itiraf etti.

Trump daha önce bu konudaki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Dün Fox & Friends adlı programda konuşan Trump Esad'a atıfta bulunarak "Onu öldürmeyi tercih ederdim. Buna hazırdım. Mattis yapmak istemedi" dedi. Programda Suriye Devlet Başkanı Esad'a suikast düzenlemediğinden pişman olup olmadığı sorulan Trump "Hayır pişman değilim" dedi ancak saldırının gerçekleşmiş olması durumunda bununla "baş edebileceğini" savundu.

ABD'de Washington Post yazarı Bob Woodward 2018 yılında yayımlanan "Korku: Beyaz Saray'da Trump" adlı kitabında Trump'ın Nisan 2017'de Esad'a suikast düzenlemesi için Pentagon'a talimat verdiğini iddia etmişti. Kitapta dönemin Savunma Bakanı Mattis'in önce Trump'ın isteğini kabul ettiği daha sonra yardımcısına dönerek bunu yapmayacağını söylediği belirtilmişti.

Trump kitaptaki ifadeleri yalanlamış ve kitabın kurmaca olduğunu söylemişti.

Trump dünkü mülakatında ise Mattis'i "berbat bir general" diye niteledi ve ona "gereğinden fazla değer verilmiş" olduğunu kaydetti.