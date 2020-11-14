Trump: Aşı nüfusun tamamı için ücretsiz olacak

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisinin ardından salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Pfizer'in koronavirüs aşısı hakkında söyledikleri beklentileri aştı ve bu bilimsel atılım için dünya liderlerinden tebrikler aldım" diyen Trump, aşının, New York Valisi Andrew Cuomo'nun yönetimin aşı dağıtım planına yönelik eleştirileri sonrasında nisan ayından itibaren New York hariç tüm eyaletlere rekor bir sürede dağıtılacağını dile getirdi.

Sputnik'in haberine göre, Trump, "Yönetimim aşının dağıtımını koordine edecek ve umuyorum ki (aşı) hızlı bir şekilde onay alacak" ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, aşının yurttaşlara ücretsiz bir şekilde sunulacağı bilgisini vererek, yönetimine 1.95 milyar dolarlık "yatırımı" için teşekkür etti.