Trump anketörü kanıt gösterdi: Bu çalınmış bir seçim

ABD Başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın kazanmasının ardından Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını sürdürüyor.

Trump henüz oyların çizelgeye geçirilmesi aşamasının başında olunduğunu belirttiği mesajında "Bu iddialara bakmalıyız. Seçmen yolsuzluğu olduğuna dair bir dizi yeminli beyan görüyoruz. Bu ülkede seçim sorunlarının olduğu bir geçmişimiz var" dedi.

Pensilvanya'da yasal sürenin ardından gelen oy pusulalarının ayrılması talimatının Yüksek Mahkeme tarafından verildiğini ve bu oy pusulalarının büyük bir yekün tuttuğunu savunan Trump, "Sistematik sorunlardan söz ettiğinizde bu, bu oy pusulalarının nasıl doğrulandığıyla ilgili. Doğrulama sistemiyle ilgili bir sorun varsa bu bütün seçimi ciddi olarak etkileyecektir. Beni endişelendiren bir dizi seçim sorununun olduğu Philadelphia ve Detroit gibi kentlerdeki yüz milyondan fazla posta yoluyla kullanılan oy" dedi.

Anketörü kanıt gösterdi, 'Bu çalınmış bir seçimdi' dedi

Trump daha sonraki mesajında ise Biden tarafını suçlayarak "Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz" dedi. İddiasına kanıt olarak İngiltere'deki anketörü gösteren Trump "İngiltere'de en iyi anketör bu sabah bunun açıkça çalınmış bir seçim olduğunu, bazı eyaletlerde Biden'ın Obama'yı geçmesini hayal etmenin imkansız olduğunu yazdı" ifadelerini kullandı.

Twitter Trump'ın paylaşımına "Seçim yolsuzluğuyla ilgili bu iddia tartışmalıdır" uyarısını ekledi.

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020