Trump: Almanya'yı Rusya'dan korumak zorunda değiliz

ABD Başkanı Trump, ABD askerlerinin Almanya'dan çekilmesi kararına ilişkin konuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, ''Almanya, Rusya'ya enerji için her yıl milyarlarca dolar ödüyor ve bizim onları Rusya'dan korumamız gerekiyor. Bu da ne demek oluyor? Ayrıca Almanya NATO’ya ödemesi gereken yüzde 2’lik harcamayı yapmakta çok ihmalkar. Bu nedenle bazı askerlerimizi Almanya dışına taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD, dün Almanya'daki 12 bin askerin ülkeden ayrılması kararı verdiğini duyurmuştu.

İlk aşamada askerlerden 6 bin 400'ü ABD'ye geri dönecek, 5 bin 600'ü Rusya'ya karşı Avrupa içindeki farklı üslerde konuşlandırılacak.