Trump: Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'daki ABD askerlerinin geri kalanının Noel'e kadar dönmesi gerektiğini söyledi.
Trump, "Afganistan'da görevine devam eden geriye kalan az sayıdaki cesur askerlerimiz, Noel'e kadar evlerinde olmalı." dedi.
We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020
Trump, Beyaz Saray'da 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.