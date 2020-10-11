Trump: ABD'nin sosyalist bir ulus olmasına veya daha kötüsüne izin veremeyiz

Beyaz Saray'da ev sahipliği yaptığı mitingde ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerini "sosyalist bir iktidar değişimine karşı" uyarmak için Güney Bahçe'de bir konuşma düzenledi.

Beyaz Saray'ın balkonundan konuşan Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın "Çin'e iş kaptırarak ülkeye ihanet edeceğini" ve "denetimsiz yasadışı göçe izin vereceğini" söyledi. Trump, Demokrat Parti'yi ABD'yi dış savaşlara sokacak "radikal sol" olarak nitelendirdi.

Trump "Ülkemizin sosyalist bir ulus olmasına veya en kötüsüne izin veremeyiz ..." dedi. Trump, Siyahilerin ve Latin Amerikalıların "radikal sol politikacılar tarafından" yüzüstü bırakıldıklarını iddia etti.

Kendisi de Covid-19 hastası olan Trump'ın mitinginde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.