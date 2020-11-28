Trump: 1,126,940 oyu yoktan var ettiler

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da Pensilvanya seçimlerin hileli olduğu iddiasını tekrar dile getirdi.

Trump "tartışmalı" ve "yanıltıcı" olarak işaretlenen twitinde "1.126.940 oy tamamen yoktan var oldu. Pensilvanya'yı çok farkla kazandım, belki de kimsenin bilemeyeceği kadar. Pensilvanya oyları HİLELİ. Diğer tüm salıncak eyaletlerin de. Dünya izliyor!" dedi.

The 1,126,940 votes were created out of thin air. I won Pennsylvania by a lot, perhaps more than anyone will ever know. The Pennsylvania votes were RIGGED. All other swing states also. The world is watching! https://t.co/zmnk34Ny23 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2020

Daha önce, Philadelphia, Pensilvanya'daki Amerika Birleşik Devletleri Temyiz Mahkemesi, Trump kampanyasının Joe Biden'ın eyaletin galibi olarak onaylanmasını engelleme talebini reddetti ve kampanyanın iddiaları için yeterli kanıt sunamadığını belirtti.

Trump Perşembe günü Seçim Kurulunun Biden'a oy vermesi durumunda Beyaz Saray'dan ayrılacağını söyledi. Ayrıca, Seçim Kurulunun Biden'e oy vermesinin hata olacağını vurguladı.

Seçim Kurulunun resmi olarak kazananı ilan etmek için 14 Aralık'ta toplanmasından önce Trump'ın seçime itiraz etmek için 8 Aralık'a kadar süresi var.