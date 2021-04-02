TRT'den harem-selamlık sınav açıklaması

TRT’nin kurum içi sınavını harem- selamlık yaptığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde gerçekleşen sınavında kadınların ve erkeklerin ayrı sınıflarda sınava girmelerine yönelik çıkan haberler için sorumluluğun üniversitede olduğu söylendi.

TRT’nin kurumsal açıklamasında "Sınav düzeni ve soruları TRT kurumundan bağımsız olarak, Hacı Bayram Veli Üniversitesi yönetimince belirlenmiştir. Üniversiteye bağlı yerleşkeler ile aynı üniversiteye bağlı gözetmenler eşliğinde gerçekleştirilen sınava ilişkin şu ana kadar kurumumuza yansıyan herhangi bir şikâyet ve belge yoktur" denildi.

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İlgezdi, "TRT yöneticileri bu gücü ‘yeni anayasa’ tartışmasından alıyor. Anlaşılan o ki yeni anayasa metni çoktan hazırlanmış ve laiklik ilkesi de çıkarılmış. Anayasal suç işleyen TRT yöneticilerine yasal işlem yapılacak mıdır?" diye sordu.