TRT'den açıklama: İlgili personel kovuldu

Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu'nun haber kanalı TRT Haber'de yayınlanan “Azerbaycan sivillere saldırıyor” ifadesine ilişkin yaptığı açıklamada özür diledi ve ilgili personelin işten çıkarıldığını açıkladı.

"Ekrana gelen hatalı alt yazıya ilişkin açıklamamız" başlığını taşıyan açıklamada şöyle denildi:

Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan’daki sivillere saldırısı ile başlayan sürecin ilk gününden bugüne TRT bölgeden etkin bir yayıncılık gerçekleştirmiştir.

Azerbaycan devlet yetkilileri, TRT’nin gerçekleştirdiği bu başarılı yayıncılık ve Azerbaycan’a olan desteğine gerek sözlü gerekse sosyal medya üzerinden teşekkür mesajlarıyla cevap vermişlerdir.

TRT Haber Kanalımızda, savaş suçu işleyen işgalci Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarının bölgeden canlı muhabir bağlantısıyla anlatıldığı esnada istenilmeyen bir alt yazı kısa süre ile ekrana gelmiştir.

Hatalı alt yazı ivedilikle düzeltilmiştir.

Ekrana gelen bu alt yazıda sorumluluğu tespit edilen personelin kurumla ilişiği kesilmiştir.

Yayın politikamız ve vermek istediğimiz mesajlara tamamen ters bu hatadan ötürü özür dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

'Çok boyutlu araştırılıyor'

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT’nin kamu kurumu olarak eleştirilere açık olduğunu ve olayın devletin ilgili birimleriyle çok boyutlu soruşturulduğunu söyledi.

“TRT, bir kamu kurumu olarak tabii ki eleştirilere açıktır. Ancak haberin içeriğinin dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı mücadelesine karşı bir habermiş gibi yansıtılması da doğru değildir” diyen Eren şöyle devam etti: Kısa bir süre ekranda kalan bu ifadeden dolayı bugüne kadar yapılan yayınların görmezden gelinmesi savaşın başladığı günden bugüne bölgede büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımızı ve şahsımı derinden üzmektedir. Tabii ki bu olayın vahametinin farkındayız ve sonuna kadar da üzerine gidiyoruz. İlgili personelin sözleşmesi feshedilmiş ve işine son verilmiştir. Olay, devletin ilgili birimleriyle de irtibatlı bir şekilde çok boyutlu soruşturulmaktadır.

TRT editörü de özür dilemişti

Haber Editörü Mehmet Karaca, söz konusu hata için özür dilemişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, "Yönettiğim yayında ekrana Azerbaycan ile ilgili yanlış bir altyazı yazdım. TRT ve benim Azerbaycan'ın davasına bakışımız çok nettir. Hata tamamen bana aittir. Zor duruma soktuğum kanalımdan ve kamuoyundan özür dilerim" demişti.