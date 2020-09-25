TRT'de yayınlanacak 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin oyuncuları ve çalışanları iş bıraktı

TRT ekranında yayınlanacak olan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinin oyuncuları ve set çalışanları zorlu çalışma koşulları ve ödemelerini alamadıkları için iş bıraktı. Konu hakkında bildiri yayınlayan çalışanlar, "Bize zorla bozuk yemek yedirmeye çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

Medya Radar'ın haberine göre; henüz ekrana gelmeyen dizinin oyuncuları ve set çalışanları, zorlu çalışma koşulları ve ödemelerin alınamamasından dolayı iş bıraktı. Set çalışanları yaptıkları açıklamada, "Uzun süredir yapılmayan ödemeler vardı. Bu ödemelerle ilgili geçen hafta bir iş bırakma eylemimiz olmuştu, daha sonra paralarımızın haftalık olarak her salı yatacağı bildirildi. Fakat dün itibariyle paralar tekrar yatmayınca işi bıraktık. Dün 5'te herkes evlerine döndü, bu sabah tekrar geldik. Şu an itibariyle iş bırakmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Çalışanlar, konu hakkında yayınladıkları bildiride şu ifadeler yer aldı: "28 Eylül 2020 Pazartesi günü TRT 1 kanalında yayına girecek olan, yapımı Akli Film tarafından üstlenilen 'Uyanış: Büyük Selçuklu' adlı dizinin Çekmeköy ormanındaki platosunda dekor ekibinde bulunan 260 kişiye yakın çalışan sette mobbing'e maruz kalıyor. 24 saat kesintisiz çalışmaya zorlanarak bozuk yemekler ısrarla çalışanlara dayatılıyor. Personel için tuvalet ve su ihtiyacı karşılanmıyor."

Henüz ekrana gelmeyen dizide Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi isimler yer alıyor.