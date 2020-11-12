TRT’de toplu sürgün: Altyazı faturası emekçilere kesildi

KESK Haber-Sen 5 Nolu Şube, TRT'nin İstanbul Haber Müdürlüğü bünyesindeki kurgu servisinde görev yapan sekiz deneyimli montajcının, gerekçe gösterilmeden İstanbul Televizyonuna gönderildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Böylece TRT’de yıllardır süren mobbing, tehditle emekliliğe zorlama ve “istihdam fazlası personel” adı altında başka kurumlara sürgün uygulamalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Bu sürgünler akla “TRT’de sık sık gündeme gelen hatalı altyazıların faturası İstanbul Haber Müdürlüğü Montaj servisine mi kesildi?” sorusunu getiriyor. Oysa ardı arkası kesilmeyen yayın skandallarının sorumlusu, 15 ila 25 yıldır o birimde çalışan arkadaşlarımız değil; deneyimli personelinden “kurtulmak” için taktik üzerine taktik geliştiren TRT yönetimidir. Bunu anlamak için, İstihdam Fazlası Personel adı altında başka kurumlara sürülen arkadaşlarımızın imza attığı ödüllü yapımlara bakmak yeter. O yetmiyorsa, en verimli dönemlerinde emekli olmaya zorlanan arkadaşlarımızın, gurur duyduğumuz üretimleri hâlâ TRT arşivlerinde duruyor. Hatta bazıları zaman zaman tekrar yayınlanıyor. Bu da TRT yönetimini ikna etmeye yetmiyorsa, İFP olarak sürdükleri arkadaşlarımızın kuruma dönmesini sağlayan mahkeme kararlarına bakabilirler. Yazılan haberlerin yayına verilmeden önce hem içerik hem de görsel anlamda kontrol sürecinden geçmesi temel yayıncılık kuralıdır. Haberlerin içeriği, haberde yer alan görüntüler ve haber sırasında ekrana bindirilen yazılar editöryal süreçten geçmeden yayına verilmez. Ekrana yansıyan hataların sorumlusu, başta haber kanal koordinatörü ve haber müdürleridir. Dışarıdan getirilen bu kadroların hatalarının yılların TRT emekçilerine kesilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Amaç kamu hizmeti yayıncılığı değil, kadrolaşma

Fakat yıllar içinde gördük ki, TRT yönetiminin “nitelikli bir yayıncılık yapmak”, Anayasa’da ve kuruluş yasasında belirtilen “kamu hizmeti yayıncılığı” yükümlülüğünü yerine getirmek gibi bir kaygısı yok. Böyle olunca da, bir yandan deneyimli personelden “kurtulmak” için her yolu denerken, bir yandan da kat kat fazlasını kadroya almaktan kaçınmıyorlar. Ama unutulmamalı ki, bugün, tasfiye edilen TRT emekçilerinin yerine getirilen, deneyimsiz, mesleki birikimi tartışmalı olan kadrolara teslim edilen yayınlarda hatalar, skandallar bitmeyecektir. Özellikle son 12 yıldır kontrolsüz bir biçimde sınavsız, kriterleri belirsiz bir şekilde TRT’ye alınan personel ile kurum aidiyeti ve yayıncılık deneyimi ortadan kaldırılmıştır. Kurumda güvenceli çalışmayı bitirebilmek için alınan Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel (ÖHT) ile hem ücret adaleti ve çalışma barışı bozulmuş, hem de TRT’nin yıllardır oluşturmaya çalıştığı kamu hizmeti yayıncılığı ilkeleri çiğnenmiştir. Ülkemizin tek kamu hizmeti yayıncısı olan TRT’yi, deneyimli kadrolarına sahip çıkarak, taşeronlaşmadan ve iş güvencesiz eleman çalıştırmaktan vazgeçecek bir personel politikası uygulamaya ve yöneticileri haberlerde ortaya çıkan hataların sorumluluğunu almaya davet ediyoruz.