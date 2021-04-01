TRT’de 'harem selamlık' sınav tartışması: 'Tamamen tesadüf' dediler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi TRT’nin kurum içi sınavını harem- selamlık yaptığını açıkladı.

İlgezdi, “Bin 260 kişinin katıldığı kurum içi sınavda kadın ve erkekler ayrı ayrı salonlarda sınava girmek zorunda bırakıldı. TRT yöneticileri, anayasamızın laiklik ilkesini çiğneyerek açıkça suç işlemiştir. TRT yöneticilerinin hesap vermesi için bütün yasal haklarımızı kullanacağız” dedi.

'Soruşturma talep ediyoruz'

İlgezdi, 27 Mart 2021 Cumartesi günü Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde TRT kurum içi sınavında kadın ve erkek personelin ayrı salonlarda sınava alındığını açıklayarak, “AKP Kongrelerinde gördüğümüz harem- selamlık uygulamaların kamusal yayıncılık yapmak için kurulmuş TRT’nin sınavında olması kabul edilemez! Bu uygulama Anayasamıza açıkça aykırıdır. Anayasal suç işleyenlerin haklarında yasal işlem yapılmasını, bu kararın altında imzaları olanlara idari soruşturma açılmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

İlgezdi TRT’nin bütün yurttaşların vergileriyle yayın yapan ve anayasal bir kurum olduğunu belirterek, “bin 260 kadın ve erkeğin ayrı salonlarda, harem- selamlık sınava alınması kabul edilemez. TRT anayasaya bağlı olmak zorundadır!” diye konuştu.

İlgezdi, “TRT yöneticileri bu gücü ‘yeni anayasa’ tartışmasından alıyor. Anlaşılan o ki yeni anayasa metni çoktan hazırlanmış ve laiklik ilkesi de çıkarılmış! Niyetinizi biliyoruz; Atatürkçü devlet anlayışının temeli olan laikliği tartışmaya açarak, cumhuriyeti de tartışmaya açmak istiyorsunuz! İzin vermeyeceğiz” dedi.

TRT’nin harem- selamlık sınavını Meclis gündemine de taşıyan Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Anayasal suç işleyen TRT yöneticilerine yasal işlem yapılacak mıdır?” diye sordu.

TRT ve üniversiteden yalanlama: Tamamen tesadüf

Konuyu bugünkü Cumhuriyet gazetesindeki köşesine taşıyan Barış Pehlivan, TRT Basın Müşaviri Masum Ekinci'nin kendisine “Biz üniversiteye sadece sınava gireceklerin listesini verdik. Soruları bile görmedik. Böylesi bir uygulama olduysa da bizim talebimiz ve dahlimiz yoktur” dediğini aktardı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin Rektörü Yusuf Tekin de söz konusu iddiaya yalanlamada bulunurken, "Üniversitemizin sınav merkezi adayların cinsiyetini bilmez. TC kimlik numarası üzerinden sınıflara ayrılır insanlar. Bizim sınavda kadın-erkek ayrımı yapmak gibi bir amacımız olsaydı, neden karma sınıf da oluşturalım? Üniversitemizin öğretim üyelerinin yüzde 60’ı kadınken, sınav merkezimizde çalışanların yarısı kadınken, bunlar akla ziyan iddialardır. Kadınların ve erkeklerin ayrı sınıflara denk düşmesi tamamen tesadüftür" ifadesini kullandı.

Pehlivan'a konuşan bir TRT çalışanı ise durumu şu sözlerle özetledi:

“Harem-selamlık sınıflar birer tane bile olsaydı tesadüf demezdik. Çünkü bu durum matematiğin olasılık hesaplarını dahi zorlar. Mesela B Blok’un 2. katındaki 5 sınıf tamamen kadın adaylardan oluşmuş. O katta sınava giren adayların hepsi kendi sınıfları dışındaki diğer sınıfları da gördü ve anlattı. Hatta gözetmenlerden birinin ‘TRT’de hep kadın mı çalışıyormuş’ dediğini aktardılar. Olay bu beş sınıftan ibaret değil. Sınavın kaç salonda yapıldığını bilmiyoruz ama 26 sınıftan öğrendiklerimiz bir ayrım yapıldığını gösteriyor.”