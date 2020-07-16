TRT'de bir çalışanın daha testi pozitif çıktı

10 bini aşkın çalışanı olan TRT’de daha önce alınan tedbirlere rağmen birçok pozitif vaka görülmüştü.

Bir süre önce İstanbul’da yeniden ofis yoğunluklu bir çalışma sistemine geçen kurumda korona virüs vakaları ise yeniden artışa geçti.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; TRT’nin Harbiye’deki binasında görev yapan Haber Merkezi'ndeki bir yöneticinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yönetici ile yakın temasta olanlar karantinaya alındı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından çalışanların, TRT Haber yönetiminin Ankara'da evden çalışma yöntemi devam ederken İstanbul'da ise eski normaldeki çalışma sistemine geçmesi nedeniyle tepkilerini sendika ve Genel Müdürlüğe ilettileri gelen duyumlar arasında.

Bina Ağustos'ta taşınacaktı

Harbiye’deki bina için daha önce deprem güçlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiş ve binanın ağustos ayının ortasında boşaltılacağı duyurulmuştu.

Binada şu anda başka pozitif vaka olup olmadığının tespiti için filyasyon çalışmaları devam ediyor.

Çalışanlar ise bu süreçte büyük tedirginlik yaşarken, binanın taşınma tarihinin öne çekilmesine de kesin gözüyle bakılıyor.