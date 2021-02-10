TRT uzay propagandasında Sovyetler Birliği'ni kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2023 sonunda kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Türkiye yeni bir tartışma konusunu gündeminde buldu.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından konuyu haberleştiren TRT Haber, sosyal medyadan "10 yıllık milli uzay planı" başlıklı bir infografik paylaştı. Grafikte genel geçer ifadelerle "10 yıllık uzay planı" haberleştirilirken, insanlığın uzaya çıkışının temsili olarak kullanılan iki obje dikkat çekti.

Grafikte Sovyetler Birliği tarafından üretilen ve uzaya fırlatılan ilk yapay uydu Sputnik 1'in ve uzaya çıkan ilk insan SSCB vatandaşı Yuri Gagarin'in kullanıldığı görüldü.

Erdoğan dünkü konuşmasında uzaya gidileceğini açıklarken "Hatta ve hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarındaki cinsiyetçilik bir kenarda dursun, yine Sovyetler Birliği 1963 yılında uzaya bir kadın yurttaşını göndermeyi başarmıştı. Valentina Tereshkova uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti: