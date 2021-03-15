TRT Spor'da 'yasak ürün' reklamı

TRT Spor ekranlarındaki futbol programında, 18 yaş altındaki gençlere satışının yapılması yasak olan enerji içeceğinin reklamı yapıldı.

OdaTV'nin haberine göre, 2017 yılında alınan kararla, enerji içeceklerinin spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde piyasaya arz edilmeyeceği ve reklamının yapılmayacağı kararı alınmıştı. 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılması da yasaklanırken, bugün halen bu içecekleri internetten satın almak istediğinizde alttaki uyarılarda, 18 yaş altına yasak olduğu vurgusu yer alıyor.

Sosyal medyada, bu reklama tepki gelirken, yaşanan ölümlere de dikkat çekildi.

En son 9 Mart’ta İstanbul’da 15 yaşında bir çocuğun uyumadan önce 1 litrelik enerji içeceği içmesinin ardından öldüğü iddiaları gündem gelmişti.

Tüketici Hakları Derneği de kritik bir rapor hazırlamış, dernek 1 litrelik enerji içeceğinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.