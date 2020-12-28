TRT muhabirinin fotoğrafı bakanı yalanladı: Aşıda aracı firma kullanıldı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 20 gün önce ortaya attığı "Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı ve aşıyı Keymen İlaç firmasının getirdiği" iddiası, TRT muhabirinin Çin'den paylaştığı fotoğrafla doğrulandı. İlaç kolilerinin üzerinde Keymen İlaç yazısı görülürken Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "DMO doğrudan alacak, aracı yok" sözlerini hatırlattı. Emir, "Bir kere de bir dediğiniz birşey doğru çıksın. Böylesine stratejik bir alımda neden aracı firma kullanıyorsunuz?" diye sordu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çin firması Sinovac'la yapılan 50 milyon dozluk aşı sözleşmesine ilişkin 9 Aralık'ta bir açıklama yapan ve aşının aracı firma kullanılarak getirileceğini iddia eden Murat Emir, "Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de. Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu. Aşı 10 gündür el altından AKP’li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, bir köşe yazarına verdiği demeçte, "Bu kesinlikle doğru değil. Biz anlaşmamızı doğrudan Sinovac’ın kendisiyle yaptık. DMO yani Devlet Malzeme Ofisi ve Sinovac arasında herhangi bir aracı filan yok" diye konuşmuştu.

'Madem aracı firma kullanıyorsunuz, neden saklıyorsunuz?'

Emir fotoğrafın ardından "Keymen İlaç firmasının, son aylarda Sinovac’tan yüklü miktarda ithalat yaptığını biliyoruz. Bakan bir kez daha U dönüşü yapıyor. Böylesine bir stratejik ürün söz konusuyken, neden aracı firma kullanılıyor? Madem aracı firma kullanıyorsunuz, neden bunu saklıyorsunuz. Bunun eninde sonunda ortaya çıkacağını öngöremiyor musunuz? Bir kere de açık, şeffaf bir süreç yürütün. Bir kere de söylediğiniz bir şey doğru çıksın" dedi.