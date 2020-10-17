TRT: MİT, BAE ajanı yakaladı

TRT Haber'in iddiasına göre, Türkiye’ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla gelen Birleşik Arap Emirlikleri ajanı MİT tarafından yakalandı.

Reuters'a konuşan bir güvenlik yetkilisi, "yakalanan ajanın suçunu itiraf ettiğini" öne sürdü.

Haberde, "Ajan, Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını da kanıtladı. Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan ajanın yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı belirtildi. Yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiği ifade edildi" denildi.