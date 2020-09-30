TRT İzmir Müdürlüğü'nde çalışanlar yemekten zehirlendi

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde çalışan 10’dan fazla kişi dün öğle yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

3 milyardan fazla bütçesi olan TRT’nin çalışanlarına sağlıksız ve denetimsiz yemek yedirmesini eleştiren ve konuyu Meclis'e taşıyacağını duyuran Atila Sertel, “Kurumdaki yemekler konusunda bir süredir şikayetler olmasına rağmen bu şikayetleri önemsemeyen TRT İzmir Bölge Müdürü, dün öğleyin verilen yemekte 10’dan fazla personelin zehirlenmesine neden olmuştur. İnsan sağlığıyla oynayanların bunun hesabını vermesi gerekir” dedi.

Kurumda çalışanların bir süredir yemeklerle ilgili şikayetlerde bulunduğu ve şikayetlerin KESK'e bağlı Haber–Sen tarafından yazılı olarak kuruma iletildiği öğrenildi.