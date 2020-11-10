TRT Haber’den yine alt başlık 'hata'sı

TRT Haber, Anıtkabir'deki 10 Kasım törenlerine ilişkin haberinde bir KJ (alt başlık) skandalına daha imza attı.
ANKA'nın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladıktan sonra mesajını okuduğu sırada TRT Haber'in KJ’sinde “DEVLETİN ZİRVESİ ATANITKABİR'DEYDi" başlığı yer aldı.
Daha önce, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ekranda “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” diye yazmıştı.
27 Eylül'de ise yine TRT Haber'de “Azerbaycan sivillere saldırıyor” ifadesi yer almıştı.