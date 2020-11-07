TRT dizisinde salgın vakaları gizlendi, sayı 39'a yükseldi

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde; TRT'de yayımlanan “Gönül Dağı” dizi setinde 39 kişinin Covid-19'a yakalanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Anka'nın haberine göre, Kadıgil, test sonucu pozitif çıkan iki kişinin diğer çalışanlardan gizlenmesi ve çalışmaya devam edilmesi nedeniyle vaka sayısının arttığını belirtti.

Kadıgil, “Yapımcısı size yakın bir isim olan TRT’ye çekilen Gönül Dağı isimli dizinin çekimlerinde bir değil beş değil tam 39 kişide Covid tespit edildi. Neden biliyor musunuz? Çünkü Covid çıkan iki kişinin durumunu diğer set çalışanlarından saklamışlar. Dini imanı para olan patronların daha fazla kazanma hırsı nedeniyle şu an 39 kişi canıyla boğuşuyor. Bu cinayete teşebbüstür” dedi.