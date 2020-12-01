TRT Arı ve Orkut stüdyolarını kapsayan imar değişikliği planı iptal edildi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin TRT Arı ve Orkut Stüdyoları için açtığı dava sonuçlandı. Dava sonucu söz konusu alana ilişkin daha önce yapılan plan değişikliği iptal edilmiş ancak alana yeni plan değişikliği yapılmıştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi yeni plana da dava açmıştı.

Ankara 17. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu, yukarı Bahçelievler Mahallesi, 6820 ada, 29 sayılı taşınmaza ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2018 tarihli ve 1470 sayılı kararı ile yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğini iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı için verdiğimiz mücadele sonuç verdi. Haklılığımız yargı kararlarıyla bir kez daha ortaya konmuştur. Yapı Cumhuriyet Ankara’sının modern mimarlık tanığıdır. Yıkılıp yerine yüksek yoğunluklu ticaret yapılamaz. Yargı bir kez daha bunun altını çizdi. Yargı ‘Biz bu plan değişikliğini iptal etmiştik, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir’ diyerek ve yargı kararlarına uyulmamasının hukuksuz olduğunu vurgulayarak, ‘Hukuka aykırıdır’ kararı verdi. Cumhuriyet modernitesinin mekansal tanıklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz’’ dedi.

'Bu yapı Cumhuriyet Ankara’sının tanığıdır'

Candan, yapının önemini ve bellek değerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Arı stüdyoları iş hanı sinema, düğün salonu ve tiyatro kompleksi olarak Demirtaş Kamçıl Rahmi Bediz tarafından tasarlanan yapı grubu 1969 yılında tamamlanmıştır. 16475 metrekare kapalı alanı olan yerleşke, pastanesi, tiyatro binası, Arı Sineması ile birlikte dönemin sosyal ve kültürel buluşma alanı işlevini görmüştür. TRT tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri'nden 49 yıllığına alan kiralanmıştır. Arı Sineması ve Tiyatro bölümleri TRT Kurumu tarafından özgün mimarisi nedeniyle korunmuştur. Stüdyoların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifinin Merkez Müdürlük binası da aynı alanda bulunmaktadır. Stüdyonun sinemadan dönüşen bölümünün adı Arı Stüdyosu olarak kalırken, tiyatrodan dönüşen bölümün adı Orkut Stüdyosu olmuştur. Arı ve Orkut stüdyoları ile birlikte anılan yapı grubu kent için bellek değeri taşımaktadır. Korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için büyük mücadele verdiğimiz bu yapı Cumhuriyet Ankara’sının modern mimarlık tanığıdır."