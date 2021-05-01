Trolistan bu haberle uyandı: Baş imam geri döndü! Twitter'a...

Ayasofya'nın eski baş imamı Mehmet Boynukalın Twitter üzerinden içki yasağını destekleyen mesajlar atarken, gelen tepkiler sonrasında "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" diye yazdı.

Bu mesajın büyük tepki çekmesi sonrası Twitter hesabını kapatan Boynukalın, gece saatlerinde hesabını yeniden açtı.

Tepki çeken mesajını savunan Boynukalın, "Bize edilen kötü söz, küfür ve hakaretlere karşı misliyle karşılık verme hakkımızı kullandık, evet affedici olup görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin" dedi.