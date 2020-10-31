Trendyol tepkiler sonrası geri adım attı

Online alışveriş sitesi Trendyol'un deprem sonrası İzmir'deki çalışanlarına sabah 9 akşam 18:00 arası çalışma talimatı verdiği iddia edildi.

Site yönetiminin verdiği bu talimat sosyal medya üzerinden paylaşılırken, karar büyük tepki çekti. Trendyol'un deprem paylaşımının altına çok sayıda tepki mesajı geldi.

Söz konusu gelişmeyi Ekşi Sözlük üzerinden duyuran bir Trendyol çalışanı, gelen tepkilerin ardından sabaha karşı operasyon yöneticisi tarafından arandıklarını ve geri adım atıldığını söyledi.