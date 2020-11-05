Trendyol tepki çeken bardağı satıştan kaldırdı

İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kendisini kurtaran itfaiyecinin parmağını tuttuğu an Trendyol’da ‘hediyehanem’ isimli bir hesap tarafından bardağa işlenerek satışa sunuldu.

Ürünlere 40,90 TL ile 61,90 TL fiyat biçen mağazaya ve satışa izin veren Trendyol’a tepki yağdı.

Çok sayıda yurttaş Twitter’da #kapitalizm etiketiyle olaya tepki gösterirken Trendyol tepkiler üzerine ürünün satıştan kaldırıldığını açıkladı. Trendyol daha sonra "Kamuoyunda hassasiyet yaratan bir ürünün platformumuzda yer alması bizim için kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Trendyol, Twitter’da tepki gösteren kullanıcılara “Merhaba, Geri bildiriminiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Hassasiyetinizi paylaşıyoruz. Ürünün satıcısı uyarılmış ve ürünler hızlıca satıştan kaldırılmıştır. Bu tür hassas konularda gerekli işlemlerin her zaman yapılacağına emin olabilirsiniz" yanıtını verdi.

Şirket daha sonra yaptığı açıklamada ise “Kamuoyunda hassasiyet yaratan bir ürünün platformumuzda yer alması bizim için kabul edilemez. Söz konusu ürünleri platformumuzda yer aldığını tespit ettiğimiz anda derhal satıştan kaldırdık. Ürünlerin satıcısıyla ilgili gerekli tüm işlemler yapılarak platformumuzdaki satışları durduruldu. Aynı hassasiyeti paylaştığımız tüm müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz" dedi.