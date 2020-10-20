Tren kazası: Biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi’nde 67386 sefer sayılı Fevzipaşa-Beyoğlu destek treni, hemzemin geçitten geçen 51 yaşındaki Sadettin Kara yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Sürüklenen araçta sürücü Kara ile okula götürmek için aracına aldığı 8 yaşındaki Zeynep Azra Soysal ve 6 yaşındaki Elanur Soysal kardeşler ağır yaralandı.

Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Saadettin Kara ve Zeynep Azra Soysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elanur Soysal ise Gaziantep’e sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TCDD'de 2015-2019 yılları arasında, çalışan sayısında yüzde 42’lik azalma yapıldığı ortaya çıkmıştı.