Trans erkek 'sahte kimlik' iddiasıyla Marmaray'a alınmadı

Pendik Marmaray durağında GBT kontrolü yapan polisler trans erkek yurttaşı durdurup kimlik sordu. Sistemde eski kimlik bilgileri gözüken yurttaş önce Marmaray'a alınmadı.

Haber Merkezi

İstanbul Pendik'te Marmaray durağında GBT kontrolü yapan polisler bugün öğle saatlerinde trans erkek bir yurttaşı durdurarak kimlik sordu. Üç ay önce uyum sürecini tamamlayıp kimliğini değiştiren Kuzey K. adlı yurttaşın sistemde eski adının çıkması üzerine polisler kimliğinin sahte olabileceğini öne sürerek yurttaşı Marmaray'a almadı.

soL'a konuşan Kuzey K. acele işi olduğu için polislere özel bilgilerini açıklamak ve e-devletten konuyla ilgili kararı göstermek zorunda kaldığını söyledi. Bunun üzerine polisler K.'nin elindeki telefonu alarak birbirlerine gösterdi ve kendi aralarında gülüşerek "Dönmeymiş" şeklinde ifadelerle sözlü tacizde bulundu.

Polisler kararı gördükten sonra K.'nin Marmaray'a girmesine izin verdi.

LGBT'lere dönük bizzat hükümet temsilcilerinin saldırgan açıklamalarının arttığı bir dönemde polislerin bu tutumuna karşı bir şey yapmadığını belirten K. bir an önce yetişmesi gerektiği yere gitmeyi tercih ettiğini dile getirdi. Olay gerçekleştiği sırada durağın çok kalabalık olduğunu da belirten K. polislerin sözlü tacizinden duyduğu rahatsızlığı da ifade etti.

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