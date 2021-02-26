Trakya'da salgın verilerinde artış: Bir beldeye giriş çıkışlar kısıtlandı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Trakya'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı.

Edirne'de vaka sayısı 100 binde 75,29, Kırklareli'de 71,05, Tekirdağ'da 74,65 olarak tespit edildi.

Bakanlığın yeni düzenlemesine göre "riskli" kapsamda bulunan bölgede yeni kısıtlama kararları alındı.

Mutasyonlu virüs görülen Keşan ilçesine bağlı 2 bin 699 nüfuslu Beyendik beldesi kısmi karantina altına alındı. Beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılmaya başlandı.

İpsala ilçesinde ise artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar, ev ziyaretleri, taziye ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yapmamaları konusunda uyarıldı. İlçe merkezi, belde ve köylerde de tedbir amacıyla 1 hafta süreyle halk pazarları kurulmayacağı öğrenildi.

Kırklareli'de vaka sayılarının artması üzerine önlemler de artırıldı. Lüleburgaz ilçesinin Gençlik Mahallesi'nde vaka görülen 1 apartman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantina altına alındı.