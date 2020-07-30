Trabzonspor'un itirazı reddedildi: Kulüp bir yıl Avrupa kupalarından men edilecek

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazı reddettiğini açıkladı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için Trabzonspor'a 3 Haziran'da men cezası vermişti.

Trabzonspor konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımıştı. Söz konusu başvuruyu değerlendiren CAS, kararını açıkladı. Trabzonspor'un yaptığı itiraz reddedildi. Buna göre bordo-mavili kulüp gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir ile birlikte Beşiktaş temsil edecek. Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak.